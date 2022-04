Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Onila și Laura s-au casatorit in Belgia , anul acesta, pe 19 martie. Cei doi au acum planuri mari pentru anul acesta, mai ales dupa ce și-au schimbat și job-ul. Artistul și soția lui se vor muta cu chirie intr-o alta casa, urmand ca mai tarziu sa iși cumpere propria locuința. „Schimbam zona, pentru…

- Intr-un interviu exclusiv pentru emisiunea Showbiz Report, difuzat pe Antena Stars, Nicolae Furdui Iancu a facut confesiuni emoționante despre familia lui. Ce a dezvaluit indragitul intrepret de muzica populara, dar și ce iși dorește pentru nepoții lui. Cat de ingrijorat este artistul din cauza vremurilor…

- Mihai Onila s-a casatorit astazi, 19 martie, cu Laura. Cununia a avut loc in Belgia, acolo unde fostul membru al trupei Axxa locuiește de o perioada buna de timp. Dupa divorțul de fosta soție, Mihai Onila și-a refacut viața alaturi de Laura. Cei doi locuiesc in Belgia și au o afacere impreuna. Divorțul…

- Cați mai mulți romani se plang din cauza scumpirilor din ultima perioada. Printre cei afectați de cifrele crescute se afla și Mihai Traistariu. Artistul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca trece printr-un moment dificil, iar situația este destul de crunta.

- A trecut un an de la moartea regretatei Cornelia Catanga, iar soțul ei a luat o decizie radicala. Aurel Padureanu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca a primit aprobare pentru a o dezgropa pe Cornelia Catanga, iar in cateva zile va incepe lucrarea la mormantul artistei.

- Anul 2023 se anunța un an al nunților din showbiz, asta pentru ca acum și Raluca Dragoi a anunțat ca se marite. Artista a imbracat rochia de mireasa pentru o ședința foto, dar a anunțat la Antena Stars ca peste un an va avea și evenimentul mult așteptat.

- Sensy formeaza un cuplu cu iubitul ei de mai bine de șase ani, iar cei doi au planuri mari de viitor. Celebra influencerița a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca anul viitor va avea loc nunta și ca iși dorește foarte mult sa devina mamica.

- Multa lume știe cine este Iulia Albu, insa nu mulți știu cu cine se iubește vedeta in ultimii cinci ani și nici ce planuri de viitor are criticul de moda alaturi de partenerul ei de viața.