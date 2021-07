Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul de la „Survivor Romania” a facut pasul cel mare. Daniel Pavel și-a cerut in casatorie iubita. Marina poarta acum pe deget un inel impresionant de logodna. A spus marele „DA”. Au fost desparțiți fizic șapte luni de zile, iar dorul a fost mare. Daniel Pavel s-a intors de la „Survivor Romania”…

- Sebastian Chițoșca, fostul concurent Survivor, este in culmea fericirii. Faimosul și-a cerut in casatorie iubita in direct. A incalcat regulamentul ca sa ii scrie, iar asta ca dorul de iubita lui l-a facut sa apeleze la acest gest disperat. Sebastian Chițoșca a incalcat regulamentul pentru soția lui…

- Simona Halep (29 ani) i-a spus DA lui Toni Iuruc (42 ani)! Sportiva noastra a fost ceruta in casatorie cu un superb inel cu diamant! Simona Halep și Toni Iuruc formeaza un cuplu de mai mulți ani, cu toate ca diferența de varsta dintre ei, de 13 ani, i-a facut pe unii fani ai sportivei sa creada ca relația…

- Scandalul cu autoritațile in care este implicat fiul Clejanilor a luat amploare și iata ca a ajuns la urechile tuturor romanilor. Printre persoanele care vor sa il ajute pe Fulgy in lupta impotriva substanțelor interzise se pare ca se numara și celebra Floricica Dansatoarea. In plus, Floarea Dragomir…

- Dupa logodna dintre Liviu și Maria, un alt cuplu din casa Mireasa a decis sa faca marele pas. Blaze a cerut-o in casatorie pe Izabela, iar tanara a acceptat sa-i fie soție. Acum, cei doi și celelalte doua cupluri logodite vor petrece trei zile doar ei șase in casa baieților.

- Maria a stat 24 de ore in zona neutra. Nu a fost in casa Mireasa, dar nici nu a plecat acasa. Timpul i-a fost alocat pentru a lua o decizie in ceea ce privește viața sa. Simona Gherghe a spus ca fiecare concurent are acest drept in momentul in care se afla intr-o situație limita.

- Jandarmii au dat o mana de ajutor unui tanar din orasul Nasaud care a vrut sa isi ceara iubita in casatorie intr-un mod inedit, astfel ca au organizat, joi, o actiune de verificare a respectarii masurilor impuse in context pandemic si l-au perchezitionat pe viitorul mire, asupra caruia au gasit cutiuta…

- In vremurile actuale, tot mai multe cupluri, aleg sa renunțe la juramintele facute, din diferite motive. Poate ca din frica de singuratate sau orbiți de iubire, aleg ca treaca la pasul urmator inainte de a cunoaște foarte bine partenerul. Dupa un timp, cel de langa incepe sa iși arate adevaratele obiceiuri,…