Mihai Neșu: Viața mea e mai de folos pentru cei din jur, după ce m-am accidentat Mihai Neșu, 36 de ani, vrea sa puna bazele unui centru modern destinat celor cu probleme neuromotorii. Bugetul necesar, 3.5 milioane de euro, e strans din donații, iar cei care vor sa ajute o pot face cu ajutorul unui sms la numarul 8844. Fostul internațional a dezvaluit cum este viața sa acum, dupa teribilul accident suferit la data de 10 mai 2011, in Olanda, la unul dintre antrenamentele echipei pentru care juca atunci, Utrecht. Ex-fotbalistul a fost diagnosticat cu fractura in zona cervicala, ramanand paralizat. „Nu știu daca mi-ar mai fi de folos sa umblu. De cand sunt accidentat,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turul Ciclist al Spaniei va pleca de la Burgos in 2021, au anuntat, joi, organizatorii competitiei, potrivit news.ro.Decizia a fost luata pentru a celebra implinirea a 800 de ani a catedralei de la Burgos. Citește și: Catalin Predoiu SPULBERA orice speranța a magistraților privind pensiile…

- „Dupa ce-l cunoști pe Mihai Neșu, instantaneu crezi in minuni!”, spunea Roberta, omul de televiziune cu ani de experiența pe care nu orice il poate mișca. „Rolul omului pe pamant este sa faca bine”, le-a spus Mihai Neșu lui Buzdu și Morar, in cadrul vizitei pe care le-a facut-o in casa de sticla amplasata…

- Oradeanul vrea sa ridice un complex de recuperare uriaș in orașul natal pentru cei din oraș și din țara.Mihai Neșu și-a gasit o noua menire in viața! Aceea de a-și ajuta semenii care au trecut prin situații asemanatoare lui.Fostul fotbalist a trecut prin credința de accidentul teribil din 2011 in urma…

- Mihai Neșu, fostul fotbalist FCSB și FC Utrecht, este un adevarat luptator și exemplu. In urma problemelor de sanatate, fotbalistul a deschis o fundație la Oradea, prin care ajuta copiii cu dizabilitați și planuiește sa construiasca cel mai mare complex pentru recuperare din Romania.

- Patru țari din Europa centrala, membre ale Grupului de la Vișegrad, au criticat marți proiectul de reducere a fondurilor europene de solidaritate, de care regiunea beneficiaza, în viitoarea perspectiva bugetara pentru 2021-2027, scrie AFP. UE intenționeaza sa stabileasca pâna la…

- Horia Brenciu, in varsta de 46 de ani, a vorbit, in exclusivitate pentru Unica.ro, despre cel mai fericit moment din viața lui. Și este unul cu totul surprinzator. „Ma bucur ca m-am nascut”, a afirmat cu tarie artistul. De asemenea, ultima sa mare bucurie a fost in urma cu puțin timp, de ziua de naștere…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Tarilor de Jos ca marti au avut loc proteste ale fermierilor olandezi. In cursul diminetii, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES, s-au inregistrat blocaje…