Stiri pe aceeasi tema

- La aproape șapte ani de la teribilul accident, Mihai Neșu a fost aseara invitatul de onoare al lui FC Utrecht la meciul cu Groningen. O parte din incasari va fi donata fundației sale. De fiecare data cand se intoarce la Utrecht, Mihai Neșu e primit cu caldura. Cu mare caldura. Pentru fanii roș-albi,…

- Mihai Neșu s-a accidentat grav in timpul unui antrenament al echipei sale de atubnci, FC Utrecht, dupa o ciocnire violenta cu coechipierul Alje Schut. Atunci si-a rupt o vertebra cervicala si a ramas in scaunul cu rotile. De atunci, duce o lupta extrem de grea pentru recuperare. Mihaita Nesu,…

- Mihai Neșu a ramas foarte apreciat in Olanda, mai ales la Utrecht, clubul unde a evoluat pana in momentul accidentarii grave din 2011.Cei de la Utrecht nu l-au uitat pe fostul stelist, iar Neșu va fi oaspetele de onoare al olandezilor la meciul cu Groningen, de joi seara. “La fel ca in Oradea sau București,…

- Mihai Neșu, invitat de FC Utrecht la meciul cu Groningen, care se joaca joi seara. Oficialii clubului FC Utrecht i-au facut o surpriza fostului fundaș dreapta: au strans bani pentru fundatia ”Mihaita Nesu”. FC Utrecht a fost ultima echipa la care Mihaita Nesu a jucat. Fostul fundas s-a accidentat foarte…

- Mihai Neșu va fi invitatul special al celor de la Utrecht la partida de azi cu Groningen din campionatul Olandei. La 7 ani de la teribilul accident, Neșu nu a fost uitat de conducerea clubului olandez, care nu numai ca l-a invitat la meciul de azi, ci va dona și o parte din incasari catre fundația Mihai…

- Facebook a facut un experimente in ultimele luni care a frustrat foarte mulți utilizatori ai rețelei de socializare, dar se va incheia in curand. In ultima perioada, majoritatea postarilor pe care le-ai vazut pe Facebook au provenit de prieteni și mai puțin de la pagini publice, chiar și daca este vorba…

- Mihai Nesu a implinit, recent, 35 de ani, iar una dintre persoanele care ii sunt apropiate, Andreea Ogararu, sotia fostului international George Ogararu, a dat vestea cea buna. Mihai Nesu, marturisiri CUTREMURATOARE despre DRAMA VIETII SALE. "Tot ce mi se intampla in fiecare zi ma face sa..."…

- Dupa deschiderea expoziției „Romanii și Marele Razboi”, la Muzeul Huis Doorn, am ramas cu un sentiment de implinire și de bucurie, la care au contribuit mai multe elemente: locul, care este unul cu adevarat special; nici nu se putea o „potriveala” mai mare decat sa prezinți o astfel de expoziție…