Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german spera sa faca economii anuale de pana la 300 de milioane de euro, in timp ce costurile legate de restructurare sunt estimate la 700 de milioane de euro. In urma masurilor de restructurare vor fi afectate in special 12 unitati de productie din Germania si alte doua fabrici din alte regiuni…

- Inchiderea scolilor din cauza pandemiei de COVID-19 a lasat o treime dintre elevii din lume, adica 463 milioane de copii, in imposibilitatea de a beneficia de o forma de invatamant, in lipsa accesului la echipamente si la tehnologii precum internet, televiziune sau radio, transmit AFP si dpa, preluate…

- Inchiderea cinematografelor, restaurantelor, barurilor și hotelurilor, operata in lunile pandemiei, le-a creat prejudicii și artiștilor, nu doar patronilor acestora. Interpreții și creatorii de muzica/fonograme...

- Guvernul pregateste cu mare atentie deschiderea anului scolar, astfel incat sa fie evitat riscul de imbolnavire atat in ceea ce priveste elevii cat si cadrele didactice, a declarat premierul Ludovic Orban, potrivit Agerpres.Ludovic Orban a precizat ca Guvernul a decis alocarea a 175 de milioane de euro…

- Guvernul pregateste cu mare atentie deschiderea anului scolar, astfel incat sa fie evitat riscul de imbolnavire atat in ceea ce priveste elevii cat si cadrele didactice, a declarat joi premierul Ludovic Orban.El a amintit ca Guvernul a decis alocarea a 175 de milioane de euro pentru decontari…

- Aceștia au cerut ca, pe masura ce masurile de izolare sunt ridicate, guvernele sa investeasca in programe de recuperare pentru a evita daunele iremediabile la adresa viitorului copiilor. Nu putem sta și permite ca acești tineri sa fie privați de educație și de o posibila șansa de succes in…

- Orange Romania anunța afaceri in scadere cu 10% in T2, din cauza pandemiei. Sericiul Orange Money a inregistrat un record de tranzactii Orange Romania a raportat o cifra de afaceri in scadere cu 10% pentru trimestrul doi din 2020, comparativ cu perioada similara a anului trecut, si un declin de 1,8%…

- Cinci milioane de oameni din Melbourne, al doilea oraș ca marime din Australia, au fost din nou bagați in izolare joi, din cauza unei reizbucnirii epidemiei de coronavirus, care se raspandește inca la nivel mondial, cu peste 12 milioane de persoane afectate, potrivit AFP. Deși departe de numarul mare…