Stiri pe aceeasi tema

- Teo Trandafir și fiica ei, Maia, sunt foarte apropiate și au o relație foarte stransa. De curand, Maia a implinit 14 ani, iar prezentatoarea a anunțat pe toata lumea ca fiica ei este o adolescenta cu acte in regula. “Cine are buletin? @maiatrandafir sigur are! #oaltaviata”, a scris Teo Trandafir pe…

- Invitat in platoul emisiunii moderata de Mihai Morar, Vali Vijelie a acceptat sa participe la test-fulger, care a fost presarat cu intrebari incomode. Inevitabil, celebrul artist a vorbit despre soția lui care l-a sprijinit mereu, dar și despre cei doi copii pe care ii au impreuna. Citește și: Vali…

- Ionela Prodan a fost jefuita de prietenii fiicei sale, dupa cum ar fi anunțat insași Anamaria. Incidentul ar fi avut loc in urma cu 25 de ani, pe vremea cand impresara era ziarista. La inceputul anilor `90, interpretei de muzica populara i s-au sustras mai multe bunuri scumpe. Vestea ca Ionela Prodan…

- Adi Sina și Anca Serea formeaza unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din showbizul autotohton. Cei doi se bucura de cei cinci copii pe care ii au impreuna și se pare ca nu vor sa se opreasca aici. Artisul iși susține soția, in tot ceea ce face. “Anca are un anunț important sa […] The post…

- Brigitte și Ilie Nastase s-au certat din nou. Se impacasera dupa ce bruneta a anunțat ca divorțeaza de fostul mare tenismen, insa acum se pare ca desparțirea lor e definitiva. Brigitte a susținut ca Ilie are o amanta, iar acum s-au batut in plina strada. Ilie a tras-o de par pe Brigitte. „Am depus iar…

- Marius Copil, Adrian Ungur, Horia Tecau, Florin Mergea si Dragos Dima, sunt jucatorii convocati de Gabriel Trifu pentru meciul de Cupa Davis dintre Romania si Maroc. Capitanul nejucator al echipe de Cupa Davis a Romaniei, Gabriel Trifu, a convocat pentru intalnirea cu Maroc - 7-8 aprilie…

- Iulia Vantur este invitata Monicai Barladeanu la ferma și vine pentru a le da sfaturi concurenților, pentru a vedea ce au reușit sa construiasca și cum se descurca ei in condițiile date. Plina de energie și voie buna, Iulia se va juca cu fermierii, va canta și va dansa. Atmosfera din ferma va fi una…

- Mihai Morar a fost șocat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit. Jurnalistul s-a stins din viața luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Prezentatorul de la „Rai da’ buni” se afla la Viena, la un congres internațional de radio. Colegul lui Daniel Buzdugan a marturisit ca s-a apucat de radio datorita…