Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul vaccinarilor si infectarilor COVID-19 din ultimele 24 de ore Foto: facebook.com/ROVaccinare. Peste 11 mii de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore, dintre care aproape 8.000 cu prima doza, a anuntat Comitetul National de Vaccinare.…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea a fost de 6.945 in primele sapte luni din 2021, in crestere cu 12,43% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…

- Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 154 si in judetele Cluj - 47, Timis - 46, Dolj - 38, Constanta - 34, Bacau - 31, a informat, joi, Grupul de...

- Datele la nivel național, publicate joi de autoritați, arata ca media ratei de infectare cu COVID-19 a crescut pentru a treia zi consecutiv și a ajuns la valoarea 0,32, cu 0,01 mai mult decat in ziua precedenta.Cea mai mare incidența la mia de locuitori calculata in ultimele 14 zile este in județul…

- Cele mai multe cazuri noi confirmate de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 43 si 21 in Cluj, 13 in Timis, 11 in Iasi, a informat, sambata, Grupul de Comunicare...

- Un nou set de masuri pentru accelerarea campaniei de vaccinare Foto: facebook.com/ROVaccinare. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Ministrul sanatatii, Ioana Mihala, a propus în ședința coaliției de guvernare un set de masuri pentru accelerarea campaniei de vaccinare. Printre…

- Populația Romaniei va scadea la 15,5 milioane de locuitori pana in 2050, in scadere cu 20%, de la 19,2 milioane de persoane in 2020, pe fondul natalitatii scazute si al migratiei externe, arata datele Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. In cele mai puternice judete pentru business, evolutia…

- Romania va ramane cu 15,5 milioane de locuitori pana in 2050, in scadere cu 20% de la 19,2 milioane de persoane in 2020, pe fondul natalitatii scazute si al migratiei externe, arata datele Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. Numarul de locuitori va creste doar in Ilfov, in Iasi va stagna,…