- Nicoleta Iorga, femeia care i-a fost alaturi pana la sfarsit lui Leo Iorga, a marturisit ca, desi au fost impreuna 30 de ani, mai avea atatea lucruri sa-i spuna artistului, care s-a stins la 54 de ani.

- Sore se poate declara in mod oficial o femeie fericita. Cantareața are parte de o familie implinita, dar și o cariera in plina ascensiune. Vedeta implinește astazi 30 de ani, așa ca s-a gandit sa publice pe pagina sa de socializare un mesaj emoționant pentru cei ce o urmaresc.

- Mihai Constantinescu a fost condus pe ultimul drum, joi, fiind inmormantat la Cimitirul Ghencea Militar, din Capitala. Funeraliile au fost organizate de catre Simona Secrier, soția regretatului cantareț și compozitor. Artistul a incetat din viața marți, la varsta de 73 de ani, fiind internat la Spitalul…

- Horia Brenciu a recunsocut ca mai trece si pe la fast-food. Artistul recunoaște ca silueta lui a avut de suferit din cauza lipsei de timp. Este mereu pe fuga, motiv pentru care nu acorda alimentației atat de multa atenție cat ar fi necesara. Nicoleta Voica a slabit 35 de kilograme. Cum arata…

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar și-a aniversat gemenele, Mara și Cezara. Cele doua au implinit 11 ani. De ziua de naștere a fiicelor sale mai mari, Mihai Morar a transmis, pe contul sau de socializare, un mesaj plin de emoție. "In lumea asta cu rai și buni, eu traiesc de 11 ani doua minuni.…

- Lavinia Pirva si-a uimit fanii cu un mesaj emotionant despre fiul ei. Sotia lui Stefan Banica Jr. a devenit mama pentru prima data in luna mai, atunci cand l-a adus pe lume pe micutul Alexandru.

- Mihai Bobonete ne-a obișnuit cu firea sa glumeața, insa comediantul are și o latura sensibila și romantica pe care, atunci cand o expune, reușește sa surprinda pe toata lumea. Mihai Bobonete, in varsta de 39 de ani, și-a declarat sentimentele pentru Catalina, femeia care-i sta alaturi de peste 24 de…

- Deea și Dinu Maxer au implinit 11 de ani de casnicie , iar ea a publicat un mesaj foarte emoționant pe pagina sa. Deea Maxer mai are puțin și va naște. Ea a spus ca toate visele ei vor deveni curand realitate, din moment ce ea iși dorea mult o fetița. Alaturi de soțul ei, Dinu, și fiul lor, Andreas,…