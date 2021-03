Stiri pe aceeasi tema

- In plina simulare a Bacalaureatului 2021 și pe fondul discuțiilor despre incidența COVID la nivelul Capitalei, s-a aflat ca Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, i-a trimis, marți, o adresa colegului sau de Guvern, aflat in fruntea Ministerului Sanatații. Este vorba despre o adresa, prin care se propune…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca este o masura tentanta pentru autoritati sa inchida scolile fara sa fie luate alte masuri restrictive pe alte planuri. Sorin Cimpeanu a declarat duminica seara, la Antena 3, ca in scoli se respecta masurile de protectie impotriva Sars-COV-2 mai mult…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, printr-o postare pe Facebook, ca se va opune inchiderii scolilor din Bucuresti pana la atingerea pragului de sase persoane infectate la mia de locuitori.

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu a declarat ca nu vede folosul discuției de luni, 15 martie in legatura cu inchiderea tuturor școlilor din București. Acesta a afirmat ca pana nu se atinge pragul de 6 la mia de locuitori, nu este necesara inchiderea școlilor. Pana la pragul legal stabilit de 6/1.000,…

- Ministrul Educatiei a explicat cateva din regulile care vor fi aplicate odata cu redeschiderea scolilor din 8 februarie. Astfel, daca un elev va avea simptome, acesta va trebui testat. Iar daca doi profesori dintr-o scoala sunt diagnosticati cu COVID, se inchide scoala. In contextul redeschiderii scolilor,…

- Dupa luni intregi in care au facut cursurile in sistem online, toti elevii si parintii asteapta sa afle ce se intampla cu deschiderea școlilor in ianuarie. Ministrul Educației a facut anunțul zilei. Cand se redeschid scolile in Romania Milioane de elevi asteapta cu mare nerabdare sa afle ce se intampla…