- Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat in urma cu cateva luni, insa au ramas in relații bune și toata lumea a sperat la o impacare. Mai mult, aceștia au ieșit recent la un restaurant impreuna, iar prezentatorul tv a publicat imaginea pe contul de socializare.„Nu ne-am impacat, am venit sa ne treaca emoțiile…

- Muzicianul Elton John si fosta sotie, Renate Blauel, au ajuns la o intelegere in procesul intentat pentru incalcarea termenilor de divort in care ea cerea despagubiri de 3 milioane de lire sterline.

- Irinel Columbeanu și Monica Gabor au divorțat in urma cu mulți ani. Chiar daca au fost in scandal, dupa desparțire, in cele din urma cei doi s-au impacat iar acum au o relație buna. Fiica celor doi, Irina, locuiește cu mama ei in America, iar fostul miliardar a povestit cu lacrimi in ochi ca ii este…

- Adriana Bahmuțeanu a ajuns pe masa de operație dupa ce a pierdut alegerile pentru Primaria Sectorului 1. Se pare ca jurnalista ar avea probleme mai vechi cu varicele pe care a ținut sa le trateze abia acum. "In campanie am mers cate 20 de kilometri pe zi, 10 dimineața și 10 seara. Nu am vrut…

- Mihai Mitoșeru nu s-a impacat cu Noemi, fosta sa soție. Noemi și-a bagat coada atat cat sa-l desparta pe fostul soț de cea cu care acesta vroia sa-și refaca viața și a renunțat, astfel ca Mihai Mitoșeru a ramas din nou singur. Mihai Mitoșeru nu s-a mai impacat cu Noemi. Fosta soție a intervenit atat…

- Asa cum trebuie sa faca orice candidat la ALEGERILE LOCALE 2020, fosta sotie a lui Prigoana a fost nevoita sa divulge ce a agonisit pana acum. Iata ce avere are Adriana Bahmuțeanu! Adriana Bahmuțeanu si-a declarat averea Dupa ce a anuntat ca vrea sa candideze la postul de primar al Sectorului 1 din…

- Brigitte Sfat a anunțat ca va face parte din echipa viceprimarului PNL din sectorul 2 al Capitalei, Dan Cristian Popescu, care le este și un bun prieten ei și soțului sau. "Va anunt cu bucurie ca ne-am alaturat echipei viceprimarului sector 2, Dan Cristian Popescu. Cristian este un prieten…