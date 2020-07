Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Mitoșeru, prieten apropiat cu Costin Marculescu, face dezvaluiri neplacute despre ultima perioada din viața actorului. Prezentatorul susține ca amicul lui trecea printr-o depresie severa și ca nu a putut niciodata sa treaca peste faptul ca a pierdut absolut tot.

- Ziarul Unirea Situația COVID-19 la Cugir: 40 de cazuri confirmate cu coronavirus, 34 vindecari și un deces La Cugir, la data de 22 mai 2020, sunt 40 de cazuri confirmate cu coronavirus, 1 deces și 34 vindecari. In ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgența, intrunit on-line in data de 22 mai…

- Astazi, 30.04.2020, in cadrul sedintei zilnice a Grupul de Conducere al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta s au discutat rezultatele actiunilor legate de coronavirus din ultimele 24 de ore.Potrivit Prefectura Tulcea, pana la data de 30.04.2020 la nivelul judetului Tulcea, sunt inregistrate…

- Noi masuri de protecție sociala și de simplificare in acordarea ajutorului de deces, a pensiilor de invaliditate, de urmaș sau a dispozitivelor medicale, valabile in perioada starii de urgența au fost adoptate de Guvern prin ordonanța de urgența. Documentul prevede acordarea ajutorului de deces și persoanelor…

- Noi masuri de protectie sociala si de simplificare in acordarea ajutorului de deces, a pensiilor de invaliditate, de urmas sau a dispozitivelor medicale, valabile in perioada instituirii starii de urgenta.Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care cuprinde noi masuri de protectie sociala in contextul…

- Deces 422 Barbat, 67 ani din judetul Suceava. Internat in Spitalul Campulung Moldovenesc in data de 03.04.2020, apoi transferat in Spitalul Judetean de Urgenta. Rezultat pozitiv pe data de 03.04.2020. Decedat pe data de 17.04.2020. Deces 423 Femeie, 72 ani din judetul Suceava. Internata in Spitalul…

- Un barbat in varsta de 49 ani, confirmat COVID -19, a decedat la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” din Sf.Gheorghe unde fusese internat in data de 04.04.2020, cu stare generala alterata, avand condiții medicale pre-existente, respectiv transplant renal. Acest deces intervine la doua…