- CSU CRAIOVA POLI IASI. "Nu am vorbit zilele acestea, am citit, am auzit multe greseli si este bine sa clarificam lucrile. Alex este un jucator important al echipei, este un jucator al echipei nationale, dar in acest club, unul serios cu jucatori seriosi si cu un staf tehnic onest, sunt reguli. Si…

- Satul de criticile constante la adresa jocului pragmatic al CFR-ului, Dan Petrescu a izbucnit in aceasta seara la TV Digi Sport: "Craiova da un gol pe meci, Steaua caștiga din faze fixe, dar noi suntem proști și pragmatici". "Nu putem face mereu specatacol. Am primit doar 15 goluri tot sezonul. Craiova…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB-ului, nu a ratat șansa de a o ironiza din nou pe Dinamo dupa ce "cainii" au fost invinși de Juventus București in play-out, 1-2. La scurt timp dupa finalul meciului, MM a postat un mesaj ironic pe Facebook: "Chiar și fara Dybala", cu trimitere la varful argentinian…

- Gigi Becali a afirmat ca exista șanse ca Dan Petrescu sa ajunga in viitor pe banca lui FCSB, apoi l-a atacat violent pe antrenorul celor de la CFR Cluj. "Dan Petrescu e posibil sa ajunga antrenorul Stelei. Dar cand va ajunge ii pun clauza in contract: la prima injuratura la adresa unui jucator…

- Cercetatorii de la Queen's University Belfast au condus o echipa internationala catre o descoperire revolutionara care sugereaza ca undele magnetice care strabat Soarele sunt elementul cheie care sta la baza incalzirii atmosferice si a...

- FC Voluntari a reușit sa mai bifeze un transfer in saptamana premergatoare ultimei etape din sezonul regulat. Ilfovenii l-au adus pe goalkeeper-ul Mihai Minca (33 de ani), goalkeeper-ul izgonit vara trecuta de Dan Petrescu de la CFR Cluj, anunța pagina oficiala de Facebook a lui FC Voluntari. Acesta…

- Lorena Balaci este fata lui Ilie Balaci, poreclit și Minunea Blonda. Odata cu intrarea ei in fotbal, pe post de coordonator al centrului de juniori de la Juventus București, Lorena a intrat in grupul copiilor de foști mari fotbaliști precum Lucescu Jr., Hagi, Pițurca ori Silviu Lung jr. care ar putea…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, le-a vizitat, joi, la antrenament, pe jucatoarele din echipa de Fed Cup a Romaniei, care intalneste in acest weekend Canada, la Cluj-Napoca. “La antrenamentul din aceasta dupa-amiaza, Mister le-a urmarit la treaba pe Irina Begu si Sorana Carstea, s-a fotografiat…