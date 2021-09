Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila (DDD) din cadrul Guvernului organizeaza, in perioada 18 - 23 septembrie, o serie de activitati interactive menite sa atraga atentia asupra importantei unui stil de viata sustenabil. "Dam startul Saptamanii Europene de Dezvoltare Durabila 2021 in Romania,…

- Tineri romani, membri ai filialei tulcene a Uniunii Ucrainenilor din Romania (UUR), au participat zilele trecute la un study-tour in Ucraina, actiunea fiind inclusa in activitatile unui proiect european derulat de Asociatia pentru Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii (ADDDD). Proiectul…

- Energia spot s-a tranzactionat, miercuri, la nivelul record de 688 de lei pe MWh (peste 140 de euro), pe varf de consum. Sursele Ziarului Financiar susțin ca, atata vreme cat piata suporta nivelul, Romania fiind cuplata cu statele vecine, preturile nu vor scadea. „Jumatate din achizitii se fac acum…

- Cel puțin 10 campusuri vor fi construite pentru invațamantul dual in urmatoarea perioada, a anunțat ministrul Sorin Cimpeanu. Acesta a vorbit despre importanța campusurilor pentru pregarirea practica și teoretica in școli de meserii, in care elevii privesc burse de la firme private care apoi ii recruteaza.…

- Premierul Florin Citu a anuntat marti ca doreste extinderea sistemului de invatamant dual la nivel national si preluarea modelului dezvoltate de unele companii private. El a precizat ca in Planul National de Redresare si Rezilienta este alocata suma de 400 de milioane de euro pentru invatamantul profesional…

- Florin Citu a participat marti, la evenimentul ”Professional Dual Summit”, organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabila. “Din pacate, Guvernul sau statul nu a facut asa de mutle pentru a sustine acest sistem de invatamant, dar a facut sectorul privat si au facut companiile. Acolo unde a fost…

