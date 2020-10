Stiri pe aceeasi tema

- O provocare in calea digitalizarii este faptul ca in Romania avem peste 10.000 de acte normative si o digitalizare a acestora ar duce la o strutocamila, de aceea eforturile ar trebui concentrate si pe zona de simplificare a legislatiei, a declarat presedintele Asociatiei Patronale a Industriei de Software…

- Sectorul public se afla intr-o situatie delicata sub aspectul digitalizarii, dar cred ca vom gasi solutii, astfel incat contactul publicului larg si al operatorilor economici cu aceste institutii sa se faca printr-un click sau maxim cinci, fara a sta la rand la ghiseu, a afirmat, marti, secretarul de…

- Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS) a lansat TechTalent Growth, un proiect cu finantare europeana care faciliteaza angajatilor posibilitatea de a se dezvolta profesional fara eforturi financiare. Pentru a fi eligibile, companiile trebuie sa genereze o cifra de afaceri sub…

- ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, lanseaza TechTalent Growth, proiect cu finanțare europeana, care propune cursuri gratuite de tehnologie, cu scopul creșterii nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților din companiile mici și mijlocii din domeniul…

- Reprezentantii Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii IT (ANIS) solicita Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) lamuriri suplimentare privind procesul de restituire a diferentelor de bani in cazul in care valoarea echipamentelor achizitionate de catre angajator este mai…

- ​Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii IT atrage atentia ca e nevoie de mai multe informatii legat de procesul de restituire a diferențelor de bani în cazul în care valoarea echipamentelor achiziționate de angajator este mai mica de 2.500 de lei pentru fiecare telesalariat…

- Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS) se alatura demersurilor organizatiei Narada - asociatie a antreprenorilor si managerilor care isi doresc modernizarea educatiei - de a acoperi necesarul elevilor de instrumente digitale si de conectivitate, cu scopul asigurarii unui…

- Etapa esentiala pentru digitalizarea Romaniei este implementarea unui Sistem National de Identificare Electronica, pe baza caruia orice cetatean sau firma sa poata interactiona digital cu administratia publica sau cu companiile private, a declarat, miercuri, presedintele Asociatiei Patronale a Industriei…