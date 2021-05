Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 49 de ani, din Republica Moldova, care s-a infectat cu virusul SARS CoV-2, a fost gasit mort in casa. El a refuzat sa se interneze in spital deși testul PCR a aratat ca avea COVID 19. Cauza morții va fi stabilita in urma autopsiei, informeaza Mediafax. Barbatul locuia…

- Vicepresedintele PNL Ben Oni Ardelean a declarat sambata ca va solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic National al partidului, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa sau in carucioare…

- Tragedie pentru o tanara familie din Zalau, dar și pentru comunitatea șoferilor romani de TIR, dupa moartea lui Doru Roman, șofer rapus de coronavirus la nici doua luni dupa ce devenise tata. Ilie Matei – Omul Șoselelor a scris pe pagina de Facebook despre drama familiei lui Doru, colegul lui care s-a…

- Un pacient internat la Spitalul municipal Clujana a fost externat dupa ce a fost depistat cu COVID, dar pe durata internarii a avut reacții dintre cele mai variate.Inițial, in 30 martie, acesta posta pe Facebook ca ”doctorii fac ce pot”, dar ca sunt mulți pacienți. Atunci primea oxigen, starea lui fiind…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anunțat ca rata de infectare din județ este in creștere, de la 4,49 ieri, la 4,62 astazi. Avm creșteri semnificative in aproape toate localitațile, dar situația delicata continua sa fie la Sanpetru, acolo unde, in ciuda carantinarii, incidența a crescut in ultimele…

- Mihai Mitoșeru a contractat noul virus. Vedeta Kanal D a povestit prin ce clipe trece, ce simptome are și care ii este starea de spirit. „Am slabit 10 kilograme.” Mihai Mitoșeru a fost infectat cu COVID-19 Actorul a dezvaluit pe Facebook ca a fost infectat cu noul coronavirus. El se afla in ziua 13…

- Astazi este o zi trista pentru fanii trupei românești de muzica rock CARGO. Andi Barar, fondatorul acesteia, a murit infectat cu COVID-19. Chitaristul a fost internat în spital pe secția de Anestezie și Terapie Intensiva timp…

- Ed Hornick, editor la publicația Yahoo News, a povestit prin ce a trecut dupa ce s-a infectat cu virusul SARS-Cov-2. La mai bine de un an de cand a fost internat cu simptome specifice COVID-19, barbatul inca nu a scapat de semenele bolii. Ed Hornick, in varsta de 40 de ani, s-a internat intr-un spital…