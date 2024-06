Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Francez din Timișoara organizeaza intre 7 și 30 iunie o noua ediție a festivalului „Impuls”, inceput in urma cu șapte ani, care iși propune sa aduca evenimente artistice pentru toate categoriile de public, in cartierele periferice ale orașului, și sa stabileasca legaturi intre artiști europeni…

- Ediția din acest an a Embargo Fest – eveniment care va avea loc sambata 8 iunie la Casa Tineretului din Timișoara – va avea parte de o serie de experiențe culturale de neratat, de la concerte live cu artiști renumiți din Romania și din Serbia, pana la spectacole de teatru și dans tradițional. Organizatorii…

- In perioada 24-26 mai 2024 are loc la București cea de-a VII-a editie a Festivalului ”Aici-Acolo”, cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni (sarbatorita in ultima duminica din luna mai—anul acesta, pe 26 mai). Evenimentul, aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, cuprinde o serie de…

- Embargo Fest, unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale din zona de vest a țarii, revine anul acesta cu o ediție speciala ce se va desfașura pe data de 8 iunie in Timișoara, la Casa Tineretului. Pentru ediția din acest an sunt pregatite publicului o serie de experiențe culturale de neratat,…

- Ediția din acest an a Flight Festival, care va avea loc in perioada 21 – 23 iunie la Muzeul Satului Banațean din Timișoara are line-up-ul complet. Artiștii care vor susține recitaluri in 2024 sunt James Arthur, B.U.G. Mafia și, in ordine alfabetica: Alex Hills, Bosquito, Deliric X Silent Strike & Muse…

- Organizatorii au anunțat ca pe scena celei de-a șasea ediții a Festivalului VIBE de la Targu Mureș, care va avea loc in perioada 4-7 iulie 2024, vor fi prezenți superstarul american Jason Derulo, Dubfire, Traumer, Alan Fitzpatrick și multe alte vedete internaționale. Artistul american de renume mondial,…

- Organizatorii festivalului Embargo au anunțat ca ediția a 5-a a festivalului se va desfașura la Casa Tineretului din Timișoara și Dudeștii Vechi, locul unde s-a desfașurat și prima ediție a acestei manifestari, in anul 2018. „EmbargoFest2024, ediția cu numarul 5, se va desfașura in 8 iunie, sambata,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit luni seara și despre Timișoara, orașul unde s-a lansat in politica. Acesta considera ca Dominic Fritz nu este un oraș potrivit pentru orașul de pe Bega. „Lumea in acest moment, și asta v-o spun ca timișean, iși dorește proiecte concrete, iși dorește…