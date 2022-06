Secretarul de stat din Ministerul Economiei, Mihai Macaveiu, presedintele PSD Medias, a declarat vineri, intr-un comunicat de presa, ca trebuie protejati cei peste 22.000 de angajati ai firmelor rusesti din Romania si care se afla in dificultate din cauza restrictiilor impuse acestor societati. „Companiile din tara noastra care au fost vizate de sanctiunile luate la nivel european au mii de angajati, iar acestia se afla in dificultate din cauza acestor masuri restrictive impuse. Trebuie sa ne asiguram ca riscul pierderii locurilor de munca este diminuat, iar companiile pot plati in continuare…