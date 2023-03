Stiri pe aceeasi tema

- Fostul pugilist Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box (FR Box), a murit, duminica, la varsta de 57 de ani, a anuntat Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti. „Fostul campion dinamovist Rudel Obreja s-a stins astazi din viata, la varsta de 57 de ani. Anuntul a fost facut de familia sa", a…

- Fostul pugilist Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box (FR Box), a murit, duminica, la varsta de 57 de ani, a anuntat CS Dinamo, potrivit news.ro.Nascut pe 6 august 1965 la Galati, Rudel Obreja a fost medaliat cu bronz la Campionatul Mondialul din 1989 si cu argint la Europeanul din…

