- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, trage un semnal de alarma in privinta ordonantei de urgenta din domeniul sanatatii, adoptata de Executiv, care "va destabiliza tot sectorul public de urgența, de la serviciile de ambulanța pana la SMURD și UPU, fara excepție”. Raed Arafat…

Sambata, 1 februarie, colectivul UPU-SMURD Cluj (prin Societatea de Medicina de Urgența și Catastrofa din Romania) organizeaza un curs de prim-ajutor.

- Președintele Klaus Iohannis se implica total in lupta politica și afirma, cu subiect și predicat, ca dorește alegeri anticipate. Iohannis a facut, astazi, o serie de precizari privind discuțiile pe care le-a purtat cu premierul Ludovic Orban legat de demisia acestuia și posibila organizare de alegeri…

- Lume medicala din Romania este din nou in doliu. Doctor Alina Lupu, specializata in Medicina de Urgența la SMURD Craiova, a murit. Ea era unul dintre cele mai apreciate cadre medicale din municipiu. Alina Lupu a fost medic primar Medicina de Urgența – UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean Dolj…

- Medicul stomatolog Adriana Ghinea a prins microbul medicinii de urgenta in 1997, cand a inceput sa faca voluntariat in domeniu. De-atunci a lucrat timp de 11 ani in echipa lui Raed Arafat, de la Targu Mures. Au facut garzi impreuna, au tinut elevilor si studentilor cursuri de prim-ajutor, si Arafat…

- Șeful secției de ginecologie a Spitalului Județean Ilfov și o angajata de la registratura au fost reținuți, dupa ce poliția a efectuat percheziții intr-un dosar in care sunt vizatedecontari ilegale pentru intreruperi de sarcina. Poliția Capitalei a anunțat ca au retinut pentru 24 de ore un barbat si…