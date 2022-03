Mihai Iosif şi-a reziliat contractul cu Rapid. Cine ar urma să-l înlocuiască Antrenorul Mihai Iosif si Rapid au incheiat astazi, de comun acord, colaborarea, au anunțat reprezentanții nou-promovatei, pe pagina de Facebook. “Va multumesc pentru tot! A fost un an in care am reusit sa readucem impreuna Rapidul in prima liga, acesta era visul meu, iar acesta s-a implinit. De acum, visul meu este sa castig, candva, un titlu cu Rapid, iar dupa cum vedeti visurile mi se indeplinesc. Multumesc suporterilor nostri senzationali, care au fost mereu langa echipa, si conducerii care a avut incredere in mine. Daca e sa regret ceva, as spune ca regret ca nu am prins noul stadion Giulesti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Iosif nu ai este antrenorul Rapidului. Anuntul a fost facut astazi, pe contul de Facebook al clubului giulestean. "Va multumesc pentru tot! A fost un an in care am reusit sa readucem impreuna Rapidul in prima liga, acesta era visul meu, iar acesta s-a implinit. De acum, visul meu este sa castig,…

- Gheorghe „Corsicanu" Raducanu, liderul fanilor Rapidului, a confirmat ca Adrian Mutu (43 de ani) va fi noul antrenor al clubului. Dupa 2-3 cu FCU Craiova, al 10-lea meci la rand fara victorie in Liga 1, conducerea Rapidului a decis inlocuirea lui Mihai Iosif si au discutat cu Adrian Mutu si Daniel Pancu,…

- Gheorghe „Corsicanu” Raducanu, liderul fanilor Rapidului, a anunțat ca Adrian Mutu (43 de ani) va fi noul antrenor al clubului, dupa cum a anunțat Gazeta Sporturilor. Dupa 2-3 cu FCU Craiova, al 10-lea meci la rand fara victorie in Liga 1, conducerea Rapidului a decis inlocuirea lui Mihai Iosif și au…

- Se pare ca Diana Șoșoaca se indoiește de faptul ca in Ucraina ar fi un razboi. Astfel, revoltați, internauții au trimis-o pe senatoare sa faca live-uri din Kiev. Diana Șoșoaca a ridicat semne de intrebare sambata asupra atacului Rusiei impotriva Ucrainei și a bombardamentelor din Kiev. Ea a preluat…

- Antrenorul Marius Sumudica, liber de contract ca urmare a despartirii de clubul turc de fotbal Yeni Malatyaspor, a declarat ca nu a discutat cu niciun conducator al celor de la Rapid si ca il deranjeaza zvonurile aparute. ”Probabil nu are incredere in mine conducerea Rapidului. Nu a discutat nimeni…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de Anul Nou, cu prilejul caruia le multumeste romanilor pentru sacrificiile facute, pentru responsabilitatea si simtul civic de care au dat dovada „in acest an dificil”. Seful statului sustine ca trebuie sa iesim mai puternici si mai uniti din criza sanitara.

- ​​Conducerea Federației Romane de Fotbal cauta un nou selecționer dupa ce contractul lui Mirel Radoi s-a incheiat la data de 30 noiembrie. Mihai Stoichița a confirmat ca selecționerul va fi ales dintre Adrian Mutu, Edi Iordanescu, Ladislau Boloni și Victor Piturca. Helmut Duckadam s-a aratat nemulțumit…