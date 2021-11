Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul meci din „optimile” Cupei Romaniei, Poli Timișoara - Rapid, s-a incheiat cu victoria surprinzatoare a gazdelor, scor 2-0. Discursul de la final al lui Adrian Matei, antrenorul din acte al giuleștenilor, l-a „pornit” pe Radu Naum. Toate cele 8 formații care merg in sferturile de finala: FC Voluntari,…

- Ultimul meci din „optimile” Cupei Romaniei, Poli Timișoara - Rapid, s-a incheiat cu victoria surprinzatoare a gazdelor, scor 2-0. Nicolae Croitoru, antrenorul lui Poli, rasufla ușurat dupa succesul contra giuleștenilor. Toate cele 8 formații care merg in sferturile de finala: FC Voluntari, CSO Filiași…

- Din cauza cazurilor de COVID-19 echipa bucuresteana nu se va prezenta la meciul cu FC Voluntari. Programul optimilor de finala ale Cupei Romaniei Echipa de fotbal FCSB nu se va prezenta la meciul cu FC Voluntari, programat, maine de la ora 21:00, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, ca urmare…

- Antrenorul formatiei UTA Arad, Laszlo Balint, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca adversara din etapa 12 a Ligii 1, FCU Craiova, nu are punctele pe care ar fi meritat sa le aiba in aceasta editie de campionat. „Un nou meci pe propriul stadion, cu un adversar care si-a schimbat antrenorul…

- CARANSEBEȘ – Pe Municipalul din Caransebeș, sub privirile a aproape 200 de spectatori, Progresul Ezeriș a cedat, scor 0-2, in cea de-a doua etapa a Ligii 3, in fața unei echipe care sezonul trecut juca cu Craiova, Rapid sau Dacia Mioveni in Liga 2! Elevii lui Arbanaș au intalnit o echipa solida, cu…

- Dupa ultimul fluier al centralului Radu Petrescu, a inceput dezastrul pe Arena Naționala. Enervați de prima ingrangere suferita in aceasta ediție a Ligii 1, suporterii echipei gazda nu au mai suportat și au reacționat violent la adresa jucatorilor de la Craiova, ramași pentru a sarbatori succesul cu…

- Dupa ultimul fluier al centralului Radu Petrescu, a inceput dezastrul pe Arena Naționala. Enervați de prima ingrangere suferita in aceasta ediție a Ligii 1, suporterii echipei gazda nu au mai suportat și au reacționat violent la adresa jucatorilor de la Craiova, ramași pentru a sarbatori succesul cu…

- Fostul fotbalist Helmut Duckadam a declarat, miercuri, ca prevede o victorie facila a echipei FCSB in meciul cu FC Rapid, programat duminica, la ora 21.30, in etapa a cincea a Ligii I, potrivit news.ro. “Astept un stadion plin, cat va permite legea. Cred ca cei de la Rapid au facut greseli…