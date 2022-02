Stiri pe aceeasi tema

- ​Liga 1 la fotbal propune un duel interesant între bucureștenii de la Rapid și aradenii de la UTA, sâmbata, 29 ianuarie, de la ora 20:00, în etapa a 23-a.Rapid a pierdut etapa trecuta, una la finele careia nu s-a ales cu niciun punct.A mers în Banie sigura ca oltenii…

- Galatasaray Istanbul este in continuarea de nerecunoscut. „Cim Bom Bom“ a bifat o noua rușine pe teren propriu, fiind invinsa cu 3-1 de Kasimpasa, in etapa 22 a primului eșalon din Turcia. Este a treia infrangere consecutiva. Galatasaray a deschis scorul prin Halil Dervisoglu, dupa un assist al lui…

- Vineri seara, de la ora 18.00, SCMU Craiova va disputa un meci de foc la Bucuresti, pe terenul celor de la Dinamo, una dintre favoritele la titlu din acest sezon. Voleibalistii lui Dan Pascu vor incerca sa razbune esecul din tur, din Banie, si sa se apropie si mai mult de locurile fruntase. Partida…

- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a recunoscut ca echipa lui a facut un meci foarte slab cu UTA si a precizat ca este multumit de punctul obtinut, conform news.ro "Dezamagire mare pentru jocul pe care l-am practicat. Am fost foarte slabi din toate punctele de vedere.…

- Tehnicianul echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat, marti, ca meciul cu FCSB va fi unul de traditie, deoarece rivalitatea a existat mereu, arata News.ro. "Va fi un derbi de traditie,il tratam cu maxima seriorizitate, rivalitaea va exista mereyu. Sper ca in primavara sa putem juca si pe stadionul…

- Toni Petrea (46 de ani), antrenorul de la FCSB, a prefațat meciul dintre FCSB și Rapid in cadrul unei conferințe de presa. FCSB - Rapid se joaca miercuri, 15 decembrie, de la ora 20:30. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1 și Look Sport +. Toni Petrea, inainte…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a prefațat meciul cu Gaz Metan, vineri, intr-o conferinta de presa. Tehnicianul a declarat ca jucatorii sai trebuie sa fie atenti si agresivi in partida cu gruparea ardeleana, deoarece Gaz Metan Medias este un adversar incomod care poate pune probleme…

- Mihai Iosif (47 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a prefațat meciul cu CS Mioveni, din runda cu numarul 17 a Ligii 1. Rapid - CS Mioveni se joaca sambata, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul dintre nou-promovatele Rapid și CS Mioveni va oferi inca un paradox al fotbalului romanesc. Clubul…