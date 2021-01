Stiri pe aceeasi tema

- Fostul senator USR Mihai Gotiu, cunoscut activist de mediu, a anuntat ca procurorii DNA ancheteaza taierile ilegale de paduri din Muntii Gurghiului, judetul Mures, dupa ce le-a pus la dispozitie aproape 600 de pagini de documentatie, informeaza G4media.Mihai Gotiu precizeaza ca "procurorii s-au apucat…

- Campania de vaccinare impotriva Covid-19 va incepe maine, 31 decembrie 2020, in județul Mureș, la centrele de vaccinare din Targu Mureș și centrul de vaccinare al Spitalului Municipal Sighișoara. Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, va participa la inceperea campaniei de vaccinare in cele doua centre…

- Intr-o postare pe pagina de socializare, senatorul de Cluj , Mihai Goțiu anunța finalizarea unei sesizari penale adresate procurorilor anti-corupție, despre taierile ilegale de paduri din județul Mureș. In mini vacanța de sarbatori poate nu aveți rabdarea necesara pentru postari mai ample, deși subiectul…

- Parintele Arhimandrit Ghelasie Țepeș, starețul Manastirii Sfantul Mare Mucenic Dimitrie din Sighișoara, județul Mureș, a trecut la cele veșnice. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Parintele Ghelasie a trecut la cele veșnice azi noapte, 15 noiembrie 2020. Acesta era infectat cu noul coronavirus și a murit…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a dispus Direcției Administrației Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi (ASPZV), sistarea taierilor de arbori de pe raza municipiului, incepand cu data de 5 noiembrie, reprezentand excepții doar arborii care prezinta un pericol iminent la adresa cetațenilor…