- Parinții Romaniei sunt revoltați și demonteaza, rand cu rand, Strategia Naționala de Educație Parentala (2018-2025) („SNEP") pe care Ministerul Educației o pusese in dezbatere publica. Alianța Familiilor din Romania arata aberațiile incluse in proiectul retras pe furiș și modul in care statul a vrut…

- In anii de inceput ziarul asta avea o expresie șablon, folosita ca supratitlu la unele știri: ”Evenimentul Zilei a avut din nou dreptate”. Este și cazul celei mai așteptate decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene legata de recunoașterea pe teritoriul Romaniei a casatoriilor intre persoane de…

- Comitetul de initiativa cetateneasca si Platforma civica IMPREUNA declara: "A apara valorile care asigura identitatea poporului roman nu este discriminare, domnule Presedinte al Romaniei!"Comitetul de inițiativa cetațeneasca privind revizuirea art. 48 alin 1 din Constituția Romaniei si Platforma…

- Liderul "Coalitiei pentru Familie" ACUZA. Mihai Gheorghiu: "Iohannis, principalul OPONENT al REFERENDUMULUI pentru familie". In toamna anului 2015, "Coalitia pentru Familie", o federatie formata din cateva zeci de ONG-uri, a demarat o campanie de strangere de semnaturi in urma careia sa fie organizat…

- In toamna anului 2015, „Coaliția pentru Familie”, o federație formata din cateva zeci de ONG-uri, a demarat o campanie de strangere de semnaturi in urma careia sa fie organizat un referendum prin care definirea casatoriei ca fiind intre un barbat și o femeie sa fie introdusa in Constituție. Dupa numai…

