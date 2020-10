Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, ministrul de Interne, Marcel Vela, s-a pronunțat cu privire la imaginile aparute in spațiul public in care mai multe persoane au patruns in sala unde erau sacii cu buletinele de vot si au sustras mai multi saci, din Biroul Electoral de Circumscriptie a Sectorului 1. De asemenea, BES a transmis…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca 7 dintre procesele verbale de la alegerile din sectorul 1 al Capitalei sunt analizate și ca 23 de persoane, care le-au semnat, vor fi audiate de anchetatori.

- Mihai Gadea a prezentat in aceasta seara, in exclusivitate, imagini cu mai multe persoane, presupusi membri USR-PLUS, care umbla la buletinele de voturi, stranse in saci, intr-o incapere a Biroului Electoral de Circumscriptie a Sectorului 1. Imaginile de pe camera de supraveghere instalata…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, este invitatul lui Mihai Gadea in aceasta seara, la Sinteza Zilei. Toader va prezenta programul de guvernare pentru Prahova in urmatorii 4 ani si raportul de activitate al ultimului sau mandat in fruntea judetului. Emisiunea…

- Dana Budeanu a plans, duminica seara, la Antena 3, in emisiunea Sinteza Zilei, moderata de Mihai Gadea.„M-am gandit la tata cand l-am vazut prima oara cu masca in fața casei. Arata ca un bolnav”, a spus Budeanu, printre lacrimi. Ea a adaugat ca un popor care nu-și respecta batranii nu are…

- Interviul cu Dana Budeanu de la Antena 3 despre care vorbește toata lumea – VIDEO integral Dana Budeanu este una dintre cele mai controversate și mai urmarite personaje din online-ul romanesc. Marți seara, aceasta a fost invitata lui Mihai Gadea la emisiunea Sinteza Zilei de pe Antena 3. Așa cum era…

- Marți seara, la emisiunea Sinteza Zilei de pe Antena 3, Mihai Gadea a avut-o invitata pe Dana Budeanu. O mare parte din emisiune a fost o campanie electorala de susținere a Gabrielei Firea la funcția de primar general a Bucureștiului, dar și un atac la adresa dreptei și al candidatului acestuia, Nicușor…

- Tocmai o angajata a Direcției deSanatate Publica București a fost infectata cu coronavirus, iarministrul Nelu Tataru anunța un control de urgența lainstituție, potrivit Antena 3. DSP are un rol major in gestionareaepidemiei de COVID-19.Angajata DSP București depistata infectata cu coronavirus este internata…