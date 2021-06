Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca prioritatea sa este ''sanatatea publica'', nu mentinerea semifinalelor si finalei EURO 2020 pe Wembley, dupa ce mai multe surse au confirmat pentru AFP ca UEFA ia in calcul mutarea acestor meciuri la Budapesta. The Times scrie ca…

- Miron Cozma, 66 de ani, a fost invitatul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, la Kanal D. Printre temele abordate, referitoare la mineriade sau la viața sa personala, fostul lider al minerilor din Valea Jiului a rememorat și un episod vechi de 25 de ani. Ca șef al Jiului Petroșani, in 1996,…

- Autoritatea pentru protecția consumatorilor din SUA i-a avertizat ieri pe americani sa transporte benzina in pungi de plastic, in situația in care consumatorii au intrat in panica din cauza problemelor de aprovizionare cu combustibili. Descoperire șocanta in portbagajul unui american “Nu umpleti pungile…

- Presedintele Comisiei de Cultura a Camerei Deputatilor, Iulian Bulai, a anunta ca marti vor fi validati noii membri ai Consiliului National al Audiovizualului. Cei patru noi membri, reprezentand PNL, USRPLUS, Guvernul si Presedintia, vor schimba balanta de putere in CNA, astfel incat aceasta institutie…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheroghița, a venit cu explicații suplimentare cu privire la vaccniul cu AstraZeneca. Acesta a comparat beneficiile și riscurile acestui ser cu mersul cu mașina sau avionul, dar și cu pericolele ce pot aparea in acest sens. Medicul a explicat, de asemenea,…

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a anunțat, miercuri, lansarea in dezbatere publica a proiectului de buget pentru anul in curs. Nu oricum, ci cu tot cu ce se are in vedere sa se faca, la nivel de investiții. ”E un buget care face curațenie in primarie și pregatește construcția Noului București. In ciuda…

- La finele lunii martie Victor Opaschi anunța modificarea ordonanței cu privire la inmormantarile celor decedați de covid. Șeful Secretariatului de stat pentru Culte spunea ca documentul a fost aprobat inclusiv de Secretarul de Stat, Raed Arafat. Cu toate astea noi informații spun ca documentul este…