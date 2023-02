Stiri pe aceeasi tema

- PSD acuza miercuri USR ca, in disperarea de a face scandal cu orice pret pentru a-si intretine putinii adepti care i-au mai ramas, ataca la Curtea Constitutionala o lege adoptata in Parlament, jalon in PNRR, care a fost discutata si agreata cu Comisia Europeana si care asigura o mai buna protectie a…

- Julianne P., artista cunoscuta pentru piesa „Taj Mahal” care a ajuns pe compilația Latinos 2021 din Spania, lanseaza un nou single „Into my life”, piesa produsa de 24 Music, casa de discuri a lui Lucian Zavoianu. „”Into my life” este o piesa in care m-am regasit de la prima ascultare și am știut ca…

- Una dintre cele mai periculoase treceri de pietoni din Arad a facut din nou victime: este vorba despre trecerea de pietoni de la UTA, unde șoferii care pleaca pe verde de la semaforul de pe Calea Victoriei colț cu Calea Aurel Vlaicu se trezesc, dupa ce au facut la stanga, la cateva zeci de metri, […]…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza in municipiul Arad, la Polivalenta. In evenimentul rutier s-au tamponat doua autoturisme. Printre victime a fost un copil de 1 an care se afla in scaunul special destinat transportului copiilor cu autoturismul, asigurat. Pentru micuț a fost solicitata…

- O femeie de 67 de ani se afla in stare grava la Savarșin. Aceasta a cazut de la inalțime și este diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral, dar starea s-a de sanatate s-a deteriorat brusc și a intrat in stop cardio-respirator, fiind resuscitata de catre echipajul medical de la substația Savarșin Elicopterul…

- In aceasta noapte, in jurul orei 1,00, un incendiu a avut loc la o casa particulara de pe strada Dobrogei. Casa a fost distrusa in urma incendiului, iar proprietarul care a fost in pericol sa arda de viu, a fost evacuat și transportat la spital. „In aceasta noapte, in jurul orei 01:00, pompierii militari…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la ieșirea din Buteni spre Cuied. Un autocar cu 33 de persoane s-a rasturnat. A fost activat planul roșu.Este posibil ca in accident sa fie 33 de victime. UPDATE: „Intervin forțe și mijloace ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vasile Goldiș…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la ieșirea din Buteni spre Cuied. Un autocar cu 33 de persoane s-a rasturnat. A fost activat planul roșu. The post Accident la Buteni: un autocar cu 33 de persoane s-a rasturnat first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Accident…