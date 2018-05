Stiri pe aceeasi tema

- CCIAT vine in sprijinul agenților economici cu o Sesiune de instruire in domeniul Protecției Datelor cu Caracter Personal. Sesiunea de instruire descrie in cateva puncte importanța adoptarii Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale și felul in care acesta va revoluționa…

- Opt milioane de euro. Atat s-a investit pentru ridicarea hotelului ibis Styles, pe Calea Aurel Vlaicu, langa Zona Industriala Vest din Arad, singurul hotel de acest gen din Romania. Investia, una privata, apartinand omului de afaceri Alin Flavius Balaj, proprietarul cunoscutei firme Mr. FAB, are…

- Militarii americani ar putea fi in permanenta prezenti in baza de la Mihail Kogalniceanu. In plus, ministrul Apararii a cerut ca unul dintre cele trei comandamente create de NATO sa fie in tara noastra. Decizia ar putea fi luata la summit-ul aliantei de la Bruxelles din iunie. Mai multi militari pe…

- Agenda discutiilor dintre cei doi ministri a cuprins subiecte referitoare la cooperarea in domeniul apararii, atat in context bilateral, cat si in cadrul NATO si UE. De asemenea, cei doi ministri au semnat un nou acord intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii Nationale…

- Grecia este un aliat important al Romaniei in regiune, a declarat ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, vineri, intr-o declaratie comuna cu ministrul Apararii din Republica Elena, Panos Kammenos. Cei doi oficiali au avut convorbiri, vineri, la sediul MApN, urmate de semnarea unui…

- De la fotograf de club, la fotograf de mașini exotice, de lux. Ervin Boer este unul dintre cei mai buni fotografi de mașini din Romania, care a ajuns sa se plimbe alaturi de bogatași din toata Europa prin peisaje de vis. A avut proiecte virale care i-au dus faima in peste 20 de țari și nu se oprește…

- Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru aeronave si are in proiectie achizitionarea a inca 36 de astfel de aparate de zbor, a declarat, marti, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Totodata acesta a precizat și faptul ca programul referitor la inzestrarea cu submarine se afla…

- Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru aeronave si are in proiectie achizitionarea a inca 36 de astfel de aparate de zbor, a declarat, marti, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Citeste si: Prezenta SURPRIZA la intalnirea decisiva Toader-Iohannis: Membri ai CSM,…