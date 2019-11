Fată de 18 ani, tâlhărită într-un parc. Cine este făptaşul

O tânără în vârstă de 18 ani a fost tâlhărită într-un parc, de către un individ necunoscut. Evenimentul s-a petrecut în seara zilei de... The post Fată de 18 ani, tâlhărită într-un parc. Cine este făptaşul appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]