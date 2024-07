Deputatul Mihai Fifor a fost reales in funcția de președinte al PSD Arad intr-o conferința desfașurata sambata. El a fost singurul candidat pentru aceasta poziție, dar a obținut și 51 de voturi impotriva, reprezentand 10% din totalul voturilor exprimate de cei 542 de delegați. PSD Arad a organizat prima sa conferința ordinara de alegeri din […] The post Mihai Fifor, reales in funcția de președinte PSD Arad appeared first on Puterea.ro .