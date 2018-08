Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la Craiova, ca reluarea stagiului militar obligatoriu nu s-a discutat în Guvern sau la nivel politic și este puțin probabil sa se întâmple în acest moment. Ministrul Fifor a încercat sa explice,…

- La nivelul Ministrului Apararii Nationale s-a discutat de mai multe ori despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu, insa nu s-a discutat si la nivelul Guvernului. Ministrul Apararii Mihai Fifor a atras atentia ca stagiul militar obligatoriu in Romania este doar suspendat, nu anulat. "Va reamintesc…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la Craiova, ca reluarea stagiului militar obligatoriu nu s-a discutat in Guvern sau la nivel politic si este putin probabil sa se intample in acest moment, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, ieri, in cadrul unei conferințe de presa in care a prezentant bilanțul instituției in primele șase luni ale acestui an, ca in cadrul ministerului s-a discutat de mai multe ori despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu, informeaza ...

- Mihai Fifor, Ministrul Apararii Nationale sustine ca s-a discutat la nivelul ministerului de mai multe ori despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu, insa nu s-a discutat si la nivelul Guvernului. Fifor a atras atentia ca stagiul militar obligatoriu in Romania este doar suspendat, nu anulat.…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, nu crede ca se poate vorbi foarte curand despre reluarea stagiului militar obligatoriu in Romania, desi discutia "apare tot mai des in spatiul public si sunt cateva state...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, nu crede ca se poate vorbi foarte curand despre reluarea stagiului militar obligatoriu in Romania, desi discutia "apare tot mai des in spatiul public si sunt cateva state care au in continuare serviciu militar obligatoriu sau l-au reintrodus". "Va reamintesc…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa in care a prezentant bilantul institutiei in primele sase luni ale acestui an, ca in cadrul ministerului s-a discutat de mai multe ori despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu.