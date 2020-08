Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Mihai Fifor, fost secretar geneal al partidului, a anuntat, marti, ca va candida la functia de primar al municipiului Arad. De asemenea, Fifor a anuntat ca PSD Arad, fliala pe care o conduce, a semnat o alianta politica cu ALDE si PNTCD.

- Senatorul PSD Mihai Fifor, fost secretar geneal al partidului, a anuntat, marti, ca va candida la functia de primar al municipiului Arad. De asemenea, Fifor a anuntat ca PSD Arad, fliala pe care o conduce, a semnat o alianta politica cu ALDE si PNTCD. ”Platforma Social-Liberal Crestina (PSLC) este numele…

- Cercetat de DNA in dosarul șpagilor de la cantarul din Vama Nadlac, deputatul Dorel Caprar și-a lansat candidatura pentru președinția Consiliului Județean Arad, printr-un live pe Facebook. „In aceste considerente sunt in masura sa anunț astazi, public, candidatura mea la președinția Consiliului Județean…

- Olivia Steer, cunoscuta pentru pozitia sa antivaccinare, sustine ca Viorel Catarama este un erou. "Ce poveste fabuloasa, demna - as zice - de scenariul unui film premiat cu Oscar, pentru cea mai buna pelicula, si regizat, sper, de un regizor roman, care n-a cazut pacalit in capcana depresiei",…