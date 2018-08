Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca respecta dreptul la protest al tuturor persoanelor care participa la actiunile din Piata Victoriei, adaugand ca democratia inseamna alegeri libere si respectarea vointei cetatenilor exprimata prin vot. Intr-un mesaj transmis…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Arad, ca din punctul sau de vedere protestul romanilor din Diaspora este unul politic si ca isi doreste sa fie "pasnic, in limite legale", si "sa nu se escaladeze, sa nu se dea curs provocarilor" pe care spune ca le-a vazut in ultima…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a avut marți, o serie de convorbiri telefonice cu ministrul elen al Apararii, Panos Kammenos, pe marginea situației de urgența din zona Attica, in urma incendiilor devastatoare manifestate in ultimele zile, soldate cu pierderi de vieți omenești. Ministrul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia sarbatoririi Zilei Independentei Statelor Unite ale Americii, in care precizeaza ca aceasta zi reprezinta "un reper fundamental pentru lumea libera si democratica". "'Independence Day' nu este doar simbolul unei…

- Se anunta noi proteste in acesta seara in Piata Victoriei si in tara. Pe retele de socializare a inceput deja mobilizarea, pentru ora 20:00. "Decizia CCR a generat un precedent legal foarte grav, reconfigurand sistemul de putere din Romania. (...) Va invitam sa protestam fata de aceste abuzuri facute…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va efectua incepand de luni o vizita oficiala in Republica Franceza, la invitatia omologului sau, Florence Parly, pe agenda discutiilor dintre cei doi oficiali aflandu-se aspecte privind situatia de securitate din regiunea Marii Negre si perspectivele de dezvoltare…