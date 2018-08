Stiri pe aceeasi tema

- "In ceea ce priveste Institutul Cantacuzino, cred ca de fapt aceasta a fost si este cea mai mare provocare a MApN pentru acest an. Faptul ca in decembrie anul trecut ne-am asumat preluarea institutului inseamna o imensa responsabilitate si o capacitate de a restabili lucrurile si de a le readuce…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat marti ca Institutul "Cantacuzino" este "cea mai mare provocare a MApN pentru acest an" si si-a exprimat speranta ca incepand cu luna septembrie sa fie anuntata cooperarea cu o companie recunoscuta pentru pentru productia de vaccinuri. "In ceea…

- La inceputul lunii septembrie, este probabil ca Romania sa faca plata pentru al doilea sistem Patriot, potrivit declaratiei ministrului Apararii, Mihai Fifor. „Suntem deja in al doilea an cu rachetele Patriot. Anul trecut am achizitionat primul sistem de rachete Patriot. Acum suntem in faza in care…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut marti o serie de convorbiri telefonice cu omologul elen, Panos Kammenos, pe marginea situatiei de urgenta din zona Attica, in urma incendiilor devastatoare manifestate in ultimele zile, soldate cu pierderi de vieti omenesti, pe care l-a asigurat de intreaga disponibilitate…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a afirmat, intr-o postare pe facebook, ca Guvernul, ministrii si Partidul Social Democrat (PSD), ales de o majoritate covarsitoare, democratic, prin vot liber exprimat, il sustin pe presedintele Liviu Dragnea la conducerea partidului si a Camerei Deputatilor, in urma…

- Relatiile foarte bune de cooperare in domeniul apararii, cu accent pe contributia militara britanica in Romania, s-au aflat, vineri, pe agenda discutiilor dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si secretarul britanic al apararii, Gavin Williamson. Bilaterala Romania - Marea…

- O etapa decisiva in pregatirea Summit-ului NATO din luna iulie o reprezinta runiunea miniștrilor apararii din statele membre ale Alianței Nord-Atlantice care are loc la Bruxelles. Romania ar putea avea un rol important la comanda operațiunilor militare din flancului estic, inclusiv la Marea Neagra.…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, s-a intalnit luni cu ministrul armatelor din Franta, Florence Parly, cu care a discutat despre armonizarea pozitiilor privind securitatea pe flancul estic la Summitul NATO de la Bruxelles, din iulie, si despre Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene.