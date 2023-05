Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea cadavru a fost recuperat din Mureș in urma cu puțin timp. Este al unui barbat. Cadavrele celor doi copii sunt de negasit. In 30 aprilie a avut loc o adevarata tragedie; o barca cu 12 persoane care a traversat Mureșul de la Semlac la Periam port s-a scufundat la 2-3 metri inainte de […] The…

- Transportul feroviar reprezinta baza progresului oricarei țari, de aceea dezvoltarea infrastructurii și a sistemului de transport de calatori pe calea ferata trebuie sa fie o prioritate pentru Romania. Vasile Nagy, deputat de Arad, va susține maine in Parlament o declarație politica pe tema optimizarii…

- Importurile de cereale din Ucraina in Romania vor fi suspendate pana cel puțin la data de 5 iunie, cu posibilitatea prelungirii pana la sfarșitul anului. Este vorba despre 5 produse: grau, porumb, floarea soarelui, rapița și ulei de floarea-soarelui. Se permite in schimb TRANZITUL cerealelor si al produselor…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp in Bujac, pe strada București colț cu strada Sanzienelor. In evenimentul rutier sunt implicate doua autoturisme. In urma impactului a rezultat o victima, neincarcerata și conștienta. Vom reveni cu amanunte. The post Accident in Bujac: o persoana…

- Omul de afaceri Ovidiu Palcu (Inteco Holding) a fost reținut pentru 24 de ore alaturi de un barbat de 72 de ani, care pare a fi administratorul in acte al balastierei de la Horia. Cercetarile continua. „In urma perchezițiilor desfașurate astazi, 6 aprilie, de polițiștii Serviciului de Investigare a…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a caștigat 7 proiecte in valoare de peste 1.250.000 lei in competiția finanțata de Fondul de Dezvoltare Internaționala. Evaluarea și selecția proiectelor a fost coordonata de Consiliul Național pentru Finanțarea Invațamantului Superior (CNFIS). Proiectele vizeaza…

- Cei ce ne-au dat nume – primul LP al formatiei Phoenix, editat in 1972 la casa de discuri „Electrecord” și materialul care a dat nume rockului romanesc – va fi prezentat la Arad in 29 martie. Asa cum este prezentat eufemistic pe coperta, discul reprezinta, pe o fata, o selectie a unor piese dintr-o…

- Curațenia de primavara a inceput la Pecica. Pentru a veni in sprijinul locuitorilor, administrația locala pecicana demareaza colectarea crengilor provenite din toaletarea arborilor și a pomilor. „Acțiunea incepe luni, 13 martie, și dureaza patru saptamani, pana vineri, 7 aprilie 2023. Angajații administrației…