- Mihai Fifor și Razvan Cuc sunt citați vineri pentru a da explicații la DNA Timișoara. Foștii miniștri au fost chemați de procurori, in calitate de martori, in dosarul șpagilor de la PSD Arad, au precizat surse judiciare, conform G4Media.Președintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, a fost ridicat,…

- Cei opt reținuți, printre care se mai numara și șeful DRDP Timișoara, Cristian Ispravnic sau Cristian Horgea, sotul fostului prefect de Arad, sunt acuzati de procurorii DNA de luare de mita si trafic de influenta in legatura cu spagile care erau primite de angajatii DRDP Timisoara de la transportatorii…

- 8 suspecți au fost reținuți, in noaptea de luni spre marți, in dosarul spagilor de la vama Nadlac 2. Sumele colectate ilegal de la șoferi de TIR ajungeau in vistieria PSD Arad, susțin procurorii. Intre cei reținuți se numara Cristian Ispravnic, șef al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri, mai mulți…

- Liderul PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, a parasit, luni seara, sediul DNA Timisoara, unde a fost audiat de procurorii anticoruptie, el declarand la iesire ca nu se simte vinovat cu nimic, potrivit Agerpres."Am dat declaratii. Nu ma simt vinovat cu nimic, nu stiu de ce m-au adus aici", a…

- Presedintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, a fost preluat, luni, de procurorii DNA, care au plecat cu acesta din sediul partidului, pentru a fi dus la audieri la Timisoara. Intrebat de jurnalisti cu privire la situatia sa, deputatul nu a dorit sa faca nicio declaratie, noteaza agerpres.ro.Lovitura…

- Presedintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, a fost preluat, luni, de procurorii DNA, care au plecat cu acesta din sediul partidului, pentru a fi dus la audieri la Timisoara. Intrebat de jurnalisti cu privire la situatia sa, deputatul nu a dorit sa faca nicio declaratie. Procurorii au ridicat de la…

- Trei parlamentari sunt vizati de perchezițiile facute de procurorii DNA Timișoara la sediul PSD Arad, respectiv Florin Tripa - deputat PSD de Arad, Dorel Caprar - deputat PSD de Arad si Ioan Chisalita - deputat PSD de Caras Severin. Ei risca sa ramana fara imunitate parlamentara, avand in vedere…

- In aceasta dimineața au loc percheziții la sediul PSD Arad. Deputatul social-democrat, Florin Tripa a fost chemat la sediul DNA Timișoara, pentru audieri. Florin Tripa este secretarul organizației PSD Arad. Pe surse se pare ca și deputatul Dorel Caprar președinte al PSD Arad și fost președinte al Comisiei…