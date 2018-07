Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a avut un protocol cu Parchetul General, incheiat in 2010, a declarat, marti seara, ministrul Apararii, Mihai Fifor. El a spus ca documentul nu era unul secret si a fost denuntat imediat ce i-a fost adus la cunostinta.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat marti ca Ministerul Apararii Nationale (MApN) a avut un protocol de colaborare cu Parchetul General care a fost denuntat. "Am facut aceasta verificare, asa cum a solicitat primul ministru. Am comunicat la Guvern tot ce a insemnat protocol incheiat…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a anunțat, marți seara, ca instituția pe care o conduce a semnat in 2010 un protocol cu Parchetul General, document ce a fost denunțat atunci cand i-a fost adus la cunoștința."Am facut aceasta verificare, așa cum a solicitat primul-ministru. Comunicam…

- Judecatorul Camelia Bogdan a trimis o solicitare catre CSM și Inspecția Judiciara pentru declasificarea si comunicarea Protocolului incheiat intre SRI si Inspecția Judiciara, dar și constatarea nulitații Protocolului CSM-SRI, incheiat in anul 2012.CONSULTAȚI AICI SOLICITAREA CAMELIEI BOGDAN…

- Primaria Orasului Techirghiol a atribuit recent un contract de "serviciu de proiectare si intocmire proiect tehnic si serviciu de asistenta tehnica proiectant privind proiectul Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear si a activitatilor recreative in statiunea balneara Techirghiol, judetul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat miercuri ca in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si in Parlament va fi prezentat un document care va sta la baza realizarii unui "program major de inzestrare" pentru Fortele Navale din Romania, informeaza Agerpres."Am revenit aseara…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat miercuri ca in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si in Parlament va fi prezentat un document care va sta la baza realizarii unui "program major de inzestrare" pentru Fortele Navale din Romania. "Am revenit aseara din Grecia, (...) am vizitat…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a facut public un nou protocol incheiat cu SRI, dupa ce in urma cu doua saptamani a dat publicitatii un alt protocol, care era incheiat cu centrul Cyberint al Serviciului Roman de Informatii.