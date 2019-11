Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, candidatul Partidului Social Democrat la Președinția Romaniei, efectueaza joi, 24 octombrie 2019, o vizita electorala in județul Maramureș. Viorica Dancila este insoțita de secretarul general al PSD, Mihai Fifor, președintele PSD Maramureș și vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest,…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca Romania ar putea pierde 4,4 miliarde de dolari, adica 2% din PIB, pentru ca nu exista ministru la Ministerul Mediului care ar putea semna mandatul martorilor in procesul Gabriel Resources vs. Romania, audierile urmand a avea loc in perioada 2-13…

- Secretarul general al Partidului Social Democrat, Mihai Fifor, il ironizeaza pe premierul desemnat, Ludovic Orban, catalogand Guvernul acestuia drept "Guvernul mandolina" si spunand ca "important este ca-l scoatem din foame". Fifor spune, de asemenea, ca PSD nu va merge sa voteze un Guvern a carui componenta…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, anunta intr-o postare pe Facebook ca liderii Partidului Social Democrat au cerut grupului PES (Partidul Socialistilor Europeni) de la nivelul Comitetului European al Regiunilor (CoR) sa ii respinga candidatura pentru functia de presedinte al grupului si sa il…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, anunta intr-o postare pe Facebook ca liderii Partidului Social Democrat au cerut grupului PES (Partidul Socialistilor Europeni) de la nivelul Comitetului European al Regiunilor (CoR) sa ii respinga candidatura pentru functia de presedinte al grupului si sa il suspende…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a anunțat faptul ca se va merge in Parlament pentru a cere un vot privind restructurarea Guvernului, insa a ținut sa precizeze ca in cazul in care acesta nu va fi favorabil, atunci Executivul va veni cu o alta varianta, pana in momentul in care se va obține…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, joi, la Pitesti, ca social-democratii vor depune actiune in instanta pentru recuperarea de la Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a sumelor aferente campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. "Legat de ce s-a intamplat…

- Viorica Dancila, prim-ministru si presedinte al Partidului Social Democrat, a fost desemnata, sambata, candidat al PSD pentru alegerile prezidentiale. Decizia a fost luata in cadrul Congresului extraordinar al Partidului Social Democrat. Cei prezenti au votat in unanimitate pentru pentru desemnarea…