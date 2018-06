Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al MApN, prima zi a reuniunii ministrilor Apararii din statele membre NATO de la Bruxelles a constituit un prilej de evaluare a progresului inregistrat in procesul de adaptare a Aliantei la provocarile complexe ale mediului actual de securitate, ca urmare a deciziilor Summit-urilor…

- O etapa decisiva in pregatirea Summit-ului NATO din luna iulie o reprezinta runiunea miniștrilor apararii din statele membre ale Alianței Nord-Atlantice care are loc la Bruxelles. Romania ar putea avea un rol important la comanda operațiunilor militare din flancului estic, inclusiv la Marea Neagra.…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri oficial ca propune condiționarea finanțarilor europene de respectarea regulilor statului de drept, așa cum sunt acestea evaluate de birocrații executivului UE. Inovația ar urma sa se aplice in perioada financiara 2021-2027, iar negocierile dintre statele membre trebuie…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut, miercuri, o intrevedere cu comandantul suprem al fortelor aliate din Europa, generalul Curtis Scaparrotti, discutiile purtate vizand subiecte de actualitate de pe agenda NATO, se arata intr-un comunicat transmis de MApN. Potrivit sursei citate,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, sustine ca intentia autoritatilor este ca Romania sa devina un hub regional in industria de aparare, astfel incat sa fie ”refunctionalizate” foarte multe dintre capacitatile acestei industrii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, cu ocazia unei vizite la Divizia 4 Infanterie "Gemina", ca Romania este foarte atenta la evolutiile situatiei de la Marea Neagra, dupa anexarea ilegala a Crimeii de catre Federatia Rusa, si ca doreste ca aceasta problema sa fie prinsa pe…

- Ploile și topirea zapezii au provocat inundații in peste 70 de localitați din țara. Situatia cea mai grava este in județele Harghita, Brasov, Covasna si Teleorman. Hidrologii au prelungit avertizarea Cod rosu de inundatii pentru judetele Brasov, Covasna si Buzau pana miercuri la pranz, in timp ce meteorologii…

- Ieri, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, in cadrul intrevederii „Initiativa Bucharest 9” de la Bucuresti, ca tara noastra indeplineste toate cerintele impuse de NATO. In ceea ce priveste bugetul, Fifor a declarat ca in 2017 Romania a cheltuit 40% din buget, potrivit Mediafax. „Suntem…