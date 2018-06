Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta zilnic cu agresiunea ruseasca in Marea Neagra și se lupta cu un val de atacuri cibernetice și interferențe politice, a declarat luni ministrul apararii.Dar chiar și pe fondul unei incertitudini, Mihai Fifor a declarat, pentru The Associated Press, ca Romania iși propune…

- Romania, prin contributia sa la Alianta Nord-Atlantica, este indreptatita sa vorbeasca despre o intarire a pozitiei sale ca "principal actor la Marea Neagra" in ceea ce priveste asigurarea securitatii regionale, a declarat, sambata, ministrul Apararii, Mihai Fifor, la Black Sea and Balkans Security…

- Potrivit unui comunicat al MApN, prima zi a reuniunii ministrilor Apararii din statele membre NATO de la Bruxelles a constituit un prilej de evaluare a progresului inregistrat in procesul de adaptare a Aliantei la provocarile complexe ale mediului actual de securitate, ca urmare a deciziilor Summit-urilor…

- De asemenea, potrivit sursei citate, va fi abordata aprofundarea colaborarii intre statele europene pe linia apararii. ''In context NATO, agenda de discutii va face referire la demersurile aliate in vederea asigurarii stabilitatii si securitatii in regiunea Marii Negre si mentinerea acestui…

- Romania este una din tarile din zona cu un ecosistem foarte bine asezat in domeniul combaterii amenintarilor cibernetice si incearca sa devina un centru de expertiza in domeniu, a spus, intr-un interviu pentru MAS-MEDIAFAX, Maria-Manuela Catrina, secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor (MCSI).

- Parteneriatul strategic dintre Romania si Marea Britanie este unul important in domeniul militar, a scris marti, pe Facebook, ministrul Apararii, Mihai Fifor, la finalul unei intrevederi avute cu loctiitorul reprezentantului permanent al Marii Britanii la NATO, Nick Pickard. "Apreciez contributia…