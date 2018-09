Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca intarzierea rectificarii bugetare, in lipsa avizului Consiliului Superior de Aparare a Tarii (CSAT), provoaca pagube majore Romaniei, el sustinand ca guvernarea PSD-ALDE se desfasoara sub un asediu continuu de un an si opt luni, iar presedintele Klaus Iohannis blocheaza functionarea economiei si „aceasta tara".