- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat, marți, ca Romania are banii, aproximativ un miliard de dolari, pentru a plati pentru al doilea sistem Patriot, imediat ce scrisoarea de acceptare va veni din SUA, plata urmand a fi facuta, probabil, la inceputul lunii septembrie."Suntem deja in al…

- Mihai Fifor, despre revocarea Laurei Codruța Kovesi. Ministrul Apararii a declarat luni ca este suprins deoarece președintele Klaus Iohannis nu a facut anunțul referitor la decretul de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul revocarii a fost facut de purtatorul de cuvant al președintelui.…

- Procedura de achiziție a celor patru corvete multifuncționale destinate Marinei Militare Romane este in desfașurare, fiind depuse patru oferte, din care una va fi selectata, a declarat, sambata, la Constanța, ministrul Apararii, Mihai Fifor.Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, un forum…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, saluta anuntul Departamentului de Aparare al Statelor Unite ale Americii, facut public joi, de atribuire a contractului de incepere a constructiei primei unitati "Patriot" pentru Romania. Potrivit unui comunicat al MApN, in cadrul acordului incheiat…