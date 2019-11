Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat ca Guvernul Ludovic Orban vrea creșterea facturilor la gaze și energie electrica, prin desființarea plafonului pus de PSD la tarifele pentru consumatorii casnici din OUG 114/2018. El a adaugat ca facturilor vor crește cu aproximativ 25%.„Iohannis…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, descrie comportamentul celor din PNL ca fiind unul de aroganța. „Vedem aroganța in sloganul președintelui Iohannis, vedem aroganța la premierul desemnat, vedem aroganța la ministrul propus pentru Dezvoltare”, susține Mihai Fifor intr-o postare pe Facebook,…

- '4,4 miliarde de dolari, adica 2% din PIB, este suma pe care o poate pierde Romania pentru ca Iohannis incalca Constituția și nu numește miniștri interimari la Energie, Mediu și Relația cu Parlamentul. Iar criza se agraveaza, pentru ca, dupa ce a dat jos un guvern funcțional, se dovedește e incapabil…

- Mihai Fifor a scris,duminica, faptul ca Romania risca sa piarda 4,4 miliarde de dolari, despagubiri cerute in procesul cu Gabriel Resources in cazul exploatarii de la Roșia Montana. Social-democratul a precizat ca Romania nu se poate apara in proces, deoarece nu are un ministru interimar la Mediu,…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor a transmis, joi dimineata, inainte de votul pe motiune, ca intre 35 si 40 de parlamentari vor inclina balanta, in defavoarea Opozitiei. "Exista un numar de parlamentari care nu sunt in grupul PSD, dar nici nu au semnat moțiunea. De ce? Pentru ca nu au vazut o alternativa…

- Exista o disproportie privind productia de energie electrica in Romania, deoarece 80% din productie este realizata in partea de sud si numai 20% in partea de nord, spune secretarul de stat in Ministerul Economiei Bogdan Constantin Andronic, care apreciaza ca inelul de 400 de kV al Romaniei va imbunatati…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca partidele din opoziție, care au refuat sa semneze Pactul propus de Viorica Dancila, au luat aceasta decizie pentru ca pregatesc de taieri, odata ce ajung la guvernare.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu pot sa stau…

- Exportul de energie electrica a scazut cu apoape 32% in primele sapte luni ale anului, la 2.374,1 milioane kWh, in timp ce importurile au crescut cu 45%, la 2.131,6 milioane kWh, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).Principalele resurse de energie…