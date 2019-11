Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general al PSD, Mihai Fifor, susține ca politicile aplicate de ministru de Finanțe, Florin Cițu, favorizeaza marile corporații și defavorizeaza angajații, iar in final se va ajunge ca oamenii sa aiba de suferit.Citește și: Mihai Tudose, replica pentru Victor Ponta: Comunicatul…

- Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanțe in Guvernul PSD, l-a provocat pe Florin Cițu la o dezbatere la Academia de Studii Economice (ASE), insa actualul ministru nu și-a facut apariția la intalnire. "Am crezut ca este corect sa avem o dezbatere, sa am o dezbatere cu Florin Cițu, din pacate, aceasta…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a criticat joi declaratiile ministrului de Finante, Florin Citu, referitoare la deficitul bugetar, aratand ca liberalii ''vor sa ascunda faptul ca nu au solutii''. "Noi am luat in calcul ca vom guverna pana la sfarsitul anului si ca ne vom incadra in…

- Fostul ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu i-a raspuns, joi, liberalului de la Finante, Florin Citu, care anuntase ca a gasit o gaura de 2 miliarde de lei la Bugetul de asigurari sociale de stat prin neplata contributiilor. Lia Olguta Vasilescu foloseste in postarea de pe Facebook un limbaj licentios,…

- Florin Cițu a facut un anunț important pentru pensionari. Ministrul propus pentru Finanțe in noul guvern al Romaniei, a facut declarații extrem de așteptate de pensionari. Iata ce a spus Cițu in cursul zilei de marți, la Digi 24! Flroin Cițu, anunț de ultima ora despre pensii Ministrul propus pentru…

- Ministrul propus de PNL la Finante in guvernul Orban, senatorul Florin Citu, si-a luat marti angajamentul, la audierea sa in comisiile de specialitate, ca va face pasi pentru repatrierea aurului de la Moscova.

- Antena 3 a prezentat, duminica seara, o lista cu miniștrii din Guvernul Orban. PNL a schițat formula viitorului Guvern care ar putea inlocui Guvernul Dancila. Florin Cițu este vehiculat la Finanțe,...

- "Am citit și eu textul moțiunii... Cea mai mare densitate de minciuni pe metru patrat! Iar cea mai gogonata dintre ele este chiar la finalul apoteotic in care se afirma ca, „dupa demiterea Guvernului PSD, opoziția va propune cea mai buna soluție guvernamentala pentru romani”. Care soluție,…