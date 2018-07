Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii precizeaza, intr-un raspuns la o interpelare a deputatului PMP, Eugen Tomac, ca Romania a cheltuit 1,81% din PIB pentru aparare in 2017, potrivit executiei bugetare pe acel an, in contextul in care tara noastra s-a angajat sa aloce 2% din PIB, a anuntat parlamentarul pe Facebook,…

- "Romania a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru aparare in 2017. Presedintele Trump ne-a reamintit ca Europa are nevoie de SUA pentru a-si asigura securitatea. Romania are nevoie, mai mult decat oricine, de SUA. Avem nevoie de garantii reale de securitate deoarece suntem granita de est a UE si NATO",…

- Ministrul Aparatii Nationale, Mihai Fifor, participa in aceste zile la reuniunea ministilor apararii, la Bruxelles.Prima zi a reuniunii ministrilor apararii din statele membre ale NATO, de la Bruxelles, din 7 iunie, a constituit un prilej de evaluare a progresului inregistrat in procesul de adaptare…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, participa joi si vineri la reuniunea ministrilor Apararii din statele membre NATO, care se desfasoara la Bruxelles. Potrivit unui comunicat al MApN, agenda primei zile a reuniunii va cuprinde prezentarea stadiului implementarii posturii aliate de descurajare…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat miercuri ca in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si in Parlament va fi prezentat un document care va sta la baza realizarii unui "program major de inzestrare" pentru Fortele Navale din Romania, informeaza Agerpres."Am revenit aseara…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat miercuri ca in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si in Parlament va fi prezentat un document care va sta la baza realizarii unui "program major de inzestrare" pentru Fortele Navale din Romania. "Am revenit aseara din Grecia, (...) am vizitat…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat luni la deschiderea noii serii a cursului "Securitate si buna guvernare" la Colegiul National de Aparare. "In cei 26 de ani de activitate, Colegiul s-a dovedit un centru de excelenta academica, ce promoveaza cultura de securitate, o scoala a elitelor…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut, miercuri, o intrevedere cu comandantul suprem al fortelor aliate din Europa, generalul Curtis Scaparrotti, discutiile purtate vizand subiecte de actualitate de pe agenda NATO, se arata intr-un comunicat transmis de MApN. Potrivit sursei citate,…