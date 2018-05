Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD Mihai Fifor condamna decizia celor care au parasit partidul pentru a se alatura adversarilor politici și considera ca aceștia dau dovada de lipsa de respect fața de electoratul PSD. ”Cei care au parasit PSD, in speranța unui caștig politic efemer, tradeaza voturile cetațenilor!…

- Armata Romaniei, care se modernizeaza rapid este “cel mai bun ambasador al tarii” in acest moment si va fi, fara niciun dubiu, “printre cele mai performante armate ale lumii’, a declarat ministrul apararii, Mihai Fifor intr-un interviu pentru Monitorul Apararii si Securitatii si MEDIAFAX. Fifor a vorbit…

- Inspectia Judiciara anunța ca va efectua un control tematic privind dosarele de mare coruptie aflate pe rolul instanțelor judecatorești in anul 2018. Controlul se va realiza la toate curtile de apel si instantele arondate, inclusiv la instantele militare, precum si la Inalta Curte de Casatie si Justitie.…

- Romanii se afla la coada clasamentului european privind consumul de medicamente pe cap de locuitor, insa nu pentru ca ar fi mai sanatosi, ci din cauza accesului precar la solutiile terapeutice, a transmis Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER). Piata farmaceutica din…

- Inspecția Judiciara a exercitat acțiunea disciplinara fața de procurorul Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, unitatea „de elita” a Direcției Naționale Anticorupție. Lucian Onea este cercetat disciplinat pentru exercitarea funcției cu rea-credința, abatere disciplinara prevazuta de art. 99 lit. t) din Legea…

- Serviciul Roman de Informații a publicat, vineri, protocolul incheiat cu Parchetul General. CITEȘTE AICI DOCUMENTUL. The post A fost publicat protocolul de colaborare intre SRI și Parchetul General / DOCUMENT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…