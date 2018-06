Stiri pe aceeasi tema

- Un venit lunar de 2.500 de lei plus bani pentru chirie. Este oferta pe care MAPN le-o face celor care vor sa devina militari de cariera. Peste 1.200 de posturi de soldati sunt scoase la concurs in centrele de recrutare din intreaga tara. Candidatii trebuie sa aiba cel mult 51 de ani si o forma […]

- Unitatea Militara 02000 Buzau, din Ministerul Apararii Nationale organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție vacante, de꞉

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta, vineri, ca 2.015 posturi de conducere vacante la nivelul institutiilor aflate in aparatul central si al institutiilor care sunt in subordinea si coordonarea ministerului vor fi scoase la concurs, dupa ce Guvernul a aprobat un memorandum in acest. "Memorandumul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, la sfirșitul weekendului trecut, ca 6.400 de posturi au fost deblocate in Armata Romana, in urma unui memorandum semnat cu Guvernul. Astfel, in perioada urmatoare, Mihai Fifor deschide porțile MApN pentru oameni noi. ,,In Armata Romaniei vom face…

- Ministerul isi propune sa angajeze, anul acesta, personal militar si pentru servicii auxiliare, multe din posturi fiind pentru medici. Mihai Fifor: "Suntem foarte multumiti ca am putut cu sprijinul parlamentului si cu sprijinul guvernului sa trecem memorandumul cu deblocarea a 6.400 de posturi pentru…