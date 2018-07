Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor 29 de tari membre NATO, printre care Donald Trump, Emmanuel Macron și Angela Merkel, se reunesc miercuri, la Bruxelles, in cadrul unui summit care va fi dominat de discutiile cu privire la contributiile financiare ale statelor membre la bugetul Aliantei Nord- Atlantice. Romania este reprezentata…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni ca aparatele de zbor pe care Fortele Aeriene le opereaza sunt in perfecta stare de functionare, potrivit Agerpres. Precizarile acestuia vin in contextul accidentului aviatic de pe aerodromul militar Borcea, soldat cu moartea locotenent-comandorului…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni ca aparatele de zbor pe care Fortele Aeriene le opereaza sunt in perfecta stare de functionare. Precizarile acestuia vin in contextul accidentului aviatic de pe aerodromul militar Borcea, soldat cu moartea locotenent-comandorului Florin Rotaru. "Vreau…

- Show-urile aviatice sunt adevarate atractii pentru public, mai ales pentru copii, insa, la aceste parade s-au petrecut si dezastre soldate cu zeci de morti. Potrivit lui Sorin Stoicescu, specialist in aviatie, pilotul decedat, sambata, ar fi refuzat o catapultare din timp, pentru a evita o tragedie.

- Tragedie la Baza 86 Borcea, unde un Mig s-a prabușit, iar pilotul acestuia și-a pierdut viața. Marian Rotaru este pilotul care a decedat in urma prabușirii avionului. El era casatorit cu Elena, iar cei doi au un copil. Un avion de tip MIG s-a prabusit in timpul demonstratiilor de Ziua Portilor Deschise.…

- Un avion de vantatoare de tip MIG 21 Lancer s-a prabușit sambata la un show aviatic la baza aeriana Borcea. Prabușirea a fost urmata de o explozie și un incendiu. Deocamdata nu se știe daca sunt victime

- Ministerul Apararii Nationale MApN ar putea prezenta in sedinta de guvern de saptamana viitoare programul de inzestrare a Armatei Romane cu baterii de artilerie de coasta, a declarat joi seara, intr o emisiune la Antena 3, ministrul Apararii, Mihai Fifor. Suntem pregatiti ca saptamana viitoare sa ducem…

- Potrivit acestuia, suplimentarea numarului de militari din Afganistan si din alte zone de conflict are loc la solicitarea NATO."Romania este prezenta in Afganistan cu aproape 700 de militari. Vreau sa va fac o dezvaluire in premiera - in momentul de fata NATO solicita tarilor membre sa…