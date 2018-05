Armata Romaniei, care se modernizeaza rapid este “cel mai bun ambasador al tarii” in acest moment si va fi, fara niciun dubiu, “printre cele mai performante armate ale lumii’, a declarat ministrul apararii, Mihai Fifor intr-un interviu pentru Monitorul Apararii si Securitatii si MEDIAFAX. Fifor a vorbit și despre inzestrarea Armatei, dar și despre o The post Mihai Fifor: Armata Romaniei, cel mai bun ambasador al tarii. Ce spune ministrul despre politica de inzestrare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .