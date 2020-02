Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor a caștigat cu 64 de voturi, in vreme ce contrandidatul sau, deputatul Dorel Caprar, care conducea organizația de 10 ani, a obținut 59 de voturi. Un buletin de vot a fost anulat, scrie realitateadearad.net . Mihai Fifor și-a anunțat oficial și intenția de a candida pentru funcția de primar…

- Surse din PSD spun ca in CEX s-a decis ca la sefia PSD Arad sa fie instalat interimar Laurentiu Nistor, seful PSD Hunedoara. Surse din PSD spun ca in CEX s-a decis ca la sefia PSD Arad sa fie instalat interimar Laurentiu Nistor, seful PSD Hunedoara. Pe surse s-a aflat ca membrii Comitetului…

- In CEX PSD s-a discutat luni in Parlament despre situatia din fililala judeteana Arad, unde s-au tinut alegeri desi de la Bucuresti s-a recomandat sa se mai amane procedurile. Filiala judeteana a fost epicentrul unui scandal mare intre actualul lider Dorel Caprar si Mihai Fifor care s-a retras din…

- Deputatul Dorel Caprar, inculpat in dosarul spagilor adunate de DRDP Timisoara, a fost ales, vineri, presedinte al PSD Arad. Conferinta Extraordinara a avut loc, desi conducerea partidului a cerut amanarea ei. Mihai Fifor a refuzat sa participe la sedinta, apreciind ca procedura este „viciata in profunzimea…

- Deputatul PSD Dorel Gheorghe Caprar a sfidat conducerea PSD, care a transmis ca filiala din Arad ar trebui sa aiba președinte interimar dupa acuzațiile din dosarul deschis de DNA, a candidat și a fost reales, vineri, cu majoritate de voturi, ca președinte al organizației județene, relateaza Mediafax.Dorel…

- Trei parlamentari PSD - Dorel Caprar, Florin Tripa și Narcis Chisalița - sunt urmariți penal de DNA in dosarul șpagilor din Banat, iar șeful Direcției Regionale de Drumuri Timișoara, Cristian Ispravnic, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. In interceptarile din dosar…

- In aceasta dimineața au loc percheziții la sediul PSD Arad. Deputatul social-democrat, Florin Tripa a fost chemat la sediul DNA Timișoara, pentru audieri. Florin Tripa este secretarul organizației PSD Arad. Pe surse se pare ca și deputatul Dorel Caprar președinte al PSD Arad și fost președinte al Comisiei…

- Dupa ce au pierdut cu repetiție și alegerile prezidențiale, județul Hunedoara schimbandu-și culoarea politica majoritara cu cea liberala, liderii PSD baștinași au pornit unii „jihadul social-democrat”, alții balaceala in mocirla demagogiei in speranța pacalirii unui electorat care le-a taiat din…